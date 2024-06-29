Люлин: достижения молодых становятся основой для новых успехов

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи России!



Нижегородская молодежь всегда находится в авангарде: работает, учится, реализует свои таланты в Молодежном парламенте при Законодательном собрании. Достижения молодых в науке, законотворчестве, бизнесе, культуре, спорте становятся основой для новых успехов.



Мы гордимся нашей молодежью, которая не боится брать в свои руки ответственность за предприятия и целые отрасли, с готовностью осваивает новое, верит в свои силы и способности. Каждое ваше достижение становится победой для всех нас, делает сильнее наш регион и всю страну!



Хочу пожелать молодым людям всегда стремиться быть самыми лучшими, смело заглядывать за горизонт, ставить планку повыше. Пусть трудности делают вас сильнее! Пусть удача почаще улыбается вам!» — сказано в поздравлении.