Рек в Приволжье много, а купаться в них нельзя

Купальный сезон в самом разгаре. Однако во многих городах Приволжья нет или крайне мало официальных мест для купания. Даже странно — по территории округа протекают несколько крупных рек, в том числе Волга, Кама, Урал, но поплавать в летнюю жару людям негде.
Пляжей вдвое меньше
В Ульяновске до сих пор нет ни одного разрешенного места для купания. На Центральном Волжском пляже результаты анализов воды показали большое превышение содержания железа. Поэтому Роспотребнадзор разрешение на купание не выдал.
Сократилось количество пляжей и в Ульяновской области в целом. Если в прошлом году их было 19, то в этом осталось только 10, из которых 4 находятся в детских оздоровительных лагерях.
— Считаю, что органам муниципальной власти необходимо активизировать работу по организации пляжей. Тем более есть места, где не нужно много усилий, люди там и так купаются. То есть поставить посты спасателей, буйки — и вопрос можно решить. Это не такие огромные деньги, — рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Ульяновской области Сергей Заболотный.
Нет пляжа — будет штраф
В Перми Роспотребнадзор разрешил открыть 4 пляжа из 5. Один из самых популярных — в районе КамГЭС — признан негодным для купания.
Ожидается, что всего этим летом в Пермском крае будет открыто 15 официальных пляжей, но пока специалисты Роспотребнадзора не завершили проверку воды и почвы во всех местах отдыха.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в 39 муниципальных образованиях региона не проводят работу по созданию пляжной инфраструктуры, и пообещал штрафовать чиновников, не организовавших места отдыха у воды.
Восемь озер признаны опасными для купания
А вот в Нижнем Новгороде к началу летнего сезона были подготовлены 14 пляжей и пять зон отдыха. Предварительно водолазы очистили дно водоемов от мусора, а специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воды — все соответствовало норме. Однако уже к концу июня ситуация изменилась.
— Всего нашими специалистами было отобрано свыше 180 проб воды на озерах Нижнего Новгорода, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. — Мы оценивали химические, микробиологические и паразитологические показатели. В результате на восьми пляжах мы сейчас купаться не рекомендуем.
Вода не соответствует нормам в озерах Сортировочное, Больничное и Мещерское в Канавинском районе, Светлоярское, Лунское и Пестичное в Сормовском районе. Также купаться не рекомендуют на пляже по улице Смирнова озера II очереди ПКиО в Автозаводском районе и пляже по проспекту Ленина, 19б и на озере Силикатное в Ленинском районе.
Стоит отметить, что большинство пляжей в Нижнем Новгороде хорошо оборудованы — есть лежаки, детские и спортивные площадки, раздевалки и спасательные пункты. Многие зоны отдыха в прошлые годы были благоустроены.
После наводнения — не до купания
В этом году в Оренбурге и Орске не открыли ни одного пляжа для купания. После катастрофического наводнения реки только-только возвращаются в русло, и купание в них представляет серьезную опасность.
Главный пляж Оренбурга — на набережной — пострадал очень сильно. Пока здесь идет уборка, потом будет масштабная реконструкция. На втором пляже в городской черте водолазы приступили к обследованию дна.
— Видимость под водой плохая, поэтому, применяя специальную технику движения зигзагом, они проверяют всю поверхность на ощупь. Кстати, после разлива рельеф под водой претерпел значительные изменения. Русло стало намного глубже. В трех метрах от берега дна уже не достать. Работы ведутся со строгим соблюдением техники безопасности, чтобы сами водолазы не пострадали, — рассказал руководитель водолазных спусков городской АСС Руслан Агзамов.
Течение Урала заметно ускорилось, и там, где раньше можно было искупаться и позагорать, сегодня есть риск утонуть. Кроме того, на дне много крупногабаритного мусора, который сносило паводком. По Уралу плыли даже беседки и садовые домики.
Однако призывы соблюдать безопасность не останавливают оренбуржцев. МЧС делится страшной статистикой — за июнь утонули 24 человека, среди них шестеро детей. Все купались в несанкционированных местах.
Вход — платный
А вот в Уфе с пляжами проблем нет. В этом купальном сезоне на городской территории работают 10 официальных пляжей — полностью благоустроенных, с кабинками для переодеваний, лежаками и тентами, дежурящими спасателями и вычищенным от мусора и стекла дном. Территория пляжей обработана от клещей и комаров, а кое-где даже установлены пандусы для маломобильных граждан.
При этом бесплатных из пляжей только 4, на остальных придется заплатить за вход и парковку автомобиля. Впрочем, цены вовсе не кусаются — в среднем, около 100 — 150 рублей за человека, для детей и пенсионеров вход либо бесплатный, либо с большой скидкой.
Но даже при наличии такого огромного числа обустроенных мест для купания в Уфе тоже регистрируется множество несчастных случаев. Люди продолжают нырять и устраивать заплывы на диких пляжах, тонут в состоянии алкогольного опьянения. По данным МЧС по Башкирии, с начала купального сезона утонули 25 человек.
56 пляжей Татарстана
В Казани этим летом организовано восемь пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», пляжи на озере Глубоком, Изумрудном, Малом и Большом Лебяжьем озерах, а также на озере в парке Победы.
Одним из самых популярных в городе является пляж «Локомотив». Он также «популярен» у сотрудников Роспотребнрадзора, которые приходят проверять воду и заносят пляж в «черный список», но отдыхающих это мало пугает.
Еще одно из популярных мест для купания в Казани — система Лебяжьих озер. Они представляют собой каскад небольших водоемов, получивших названия Большое, Малое, Светлое и Сухое. Вокруг пляжа простирается лесопарковая зона, вокруг есть кафе, раздевалка, туалеты. Кстати, само озеро довольно неглубокое.
Всего в Татарстане этим летом были открыты 56 пляжей, 11 из них являются новыми.
Борьба с дикими пляжами
Пляжный сезон в Самаре официально открыли 15 июня. В городе оборудовали восемь официальных пляжей. Всего в регионе Роспотребнадзор пока разрешил купаться на 16 пляжах, планируют, что это число вырастет до 35.
Все сделали по уму: на официальных пляжах стоят посты спасателей, есть места для переодевания, тенты для тени, скамейки, в воде — буйки.
Тем временем купальный сезон самарцы открыли задолго до его официального открытия. Все из-за жаркой погоды, которая стояла в регионе в начале июня. Однако пока столбики термометров поднимались выше 30 градусов, вода была еще холодной. В итоге погибли 18 человек.
— Большинство случаев произошли в необорудованных для купания местах, — уточнили в МЧС.
Другими словами, люди купались на диких пляжах, которых в Самарской области много, особенно на правом берегу Волги, напротив Самары. Проблема привлекла внимание нового главы региона Вячеслава Федорищева:
— Поручил всем главам направить в мой адрес и управление МЧС перечень всех мест, где купаются жители. Таких мест не 40, а сотни! Там нет вышек спасателей, нет необходимого: аптечки и так далее. Последствия мы видим.
Федорищев считает, что некоторые из популярных мест отдыха необходимо оборудовать в соответствии с требованиями безопасности. Места, где условия не позволяют подготовить территорию для безопасного отдыха, необходимо закрыть для купания.