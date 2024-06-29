Рек в Приволжье много, а купаться в них нельзя

— Считаю, что органам муниципальной власти необходимо активизировать работу по организации пляжей. Тем более есть места, где не нужно много усилий, люди там и так купаются. То есть поставить посты спасателей, буйки — и вопрос можно решить. Это не такие огромные деньги, — рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Ульяновской области Сергей Заболотный.