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Синоптики сказали белорусам о жаре до плюс 33 градусов на выходных 29 и 30 июня

В выходные 29 и 30 июня в Беларуси будет до плюс 33 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики сообщили прогноз погоды на выходные 29 и 30 июня. Будет очень жарко: в субботу в восточных регионах Беларуси воздух прогреется до +30+33 градусов, из-за чего даже объявлен оранжевый уровень опасности. В воскресенье, 30 июня, ночные температуры составят от 12 до 19 градусов выше нуля, днем — вновь жарко: от 26 до 33 градусов.

В субботу будет облачно с прояснениями, на большей части Беларуси не исключены кратковременные дожди, кое-где прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

В Минске вероятность осадков синоптики оценили в 70−80%, грозу тоже вполне можно ожидать. Максимум дневной температуры — до плюс 29, вечером станет чуть прохладнее: столбики термометров покажут +23+25.

Что касается погоды в самом начале неделе, то здесь тоже нужно быть готовым к знойной погоде — на юго-востоке синоптики не исключают 36-ти градусную жару. Все это будет сопровождаться кратковременными дождями, в отдельных районах сильными.