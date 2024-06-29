Синоптики сказали белорусам о жаре до плюс 33 градусов на выходных 29 и 30 июня

Синоптики сообщили прогноз погоды на выходные 29 и 30 июня. Будет очень жарко: в субботу в восточных регионах Беларуси воздух прогреется до +30+33 градусов, из-за чего даже объявлен оранжевый уровень опасности. В воскресенье, 30 июня, ночные температуры составят от 12 до 19 градусов выше нуля, днем — вновь жарко: от 26 до 33 градусов.
В субботу будет облачно с прояснениями, на большей части Беларуси не исключены кратковременные дожди, кое-где прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
В Минске вероятность осадков синоптики оценили в 70−80%, грозу тоже вполне можно ожидать. Максимум дневной температуры — до плюс 29, вечером станет чуть прохладнее: столбики термометров покажут +23+25.
Что касается погоды в самом начале неделе, то здесь тоже нужно быть готовым к знойной погоде — на юго-востоке синоптики не исключают 36-ти градусную жару. Все это будет сопровождаться кратковременными дождями, в отдельных районах сильными.