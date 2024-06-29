Поезда МЦД-4 до 21 июля будут ходить по измененному расписанию в выходные

Причиной корректировки назвали работы по модернизации инфраструктуры. Это относится к участку от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала, где ремонт пройдет по будням, а также к перегону между станциями Сходня и Химки, где аналогичные работы проведут по выходным. Также ожидается реконструкция станции Раменское, заключили в ведомстве.