Губернатор Михаил Котюков поздравил красноярцев с Днем молодежи

Сегодня, 29 июня, отмечается День молодежи — праздник, который посвящен для всего юного поколения страны. Так, губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания края Алексея Додатко опубликовали свое поздравление.
Губернатор отметил, что для молодежи в Красноярском крае очень много возможностей для развития и реализации:
«Наш регион входит в пятёрку лидеров по эффективности молодёжной политики. Ежегодно свыше полумиллиона парней и девушек участвуют в мероприятиях региональных флагманских программ. Многие активно включаются в федеральные проекты, становятся лауреатами и победителями престижных конкурсов».
Еще одним «молодежным» достоянием края является образовательный форум ТИМ «Бирюса», на который приезжает молодежь со всех уголков России:
«Наш образовательный форум уверенно поддерживает статус всероссийской площадки, собирая гостей из разных регионов страны. Молодёжное правительство дублёров края — настоящая кузница кадров, за 15 лет здесь подготовлено более 400 управленцев. Представителей творческих сообществ притягивают красноярские креативные пространства, где можно реализовать массу оригинальных идей».
Также губернатор пожелал красноярцам найти свое призвание, осуществить все намеченные планы и цели. Он отметил, что талантливые и открытые ребята, которые стремятся изучать новое, всегда нужны родному краю.