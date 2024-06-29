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Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем молодежи

Молодые люди, уже вышедшие из подросткового возраста, но не достигшие 35 лет, составляют около четверти населения нашего города.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил с Днем молодежи, который отмечается 29 июня. Текст поздравления распространила пресс-служба городской администрации.

«Дорогие нижегородцы! Сегодня День молодежи! Этот праздник символизирует энергию, амбиции и стремление к новым вершинам. В руках молодых сосредоточены огромные возможности, инновационные идеи и неиссякаемая сила, способная изменить мир.

Молодые люди, уже вышедшие из подросткового возраста, но не достигшие 35 лет, составляют около четверти населения нашего города. И Год молодежи-2023, и Год семьи-2024 — это их время.

Я и сам стараюсь как можно чаще взаимодействовать с молодыми горожанами. Продолжаю встречи со студентами в рамках проекта “В контакте с молодежью”. У них столько идей! Это и патриотические, и социальные проекты, научные, экологические разработки. Я призываю всех, у кого есть полезные для города инициативы, участвовать в наших грантовых конкурсах — “Молодой Нижний”, “Свети”, “Открытый Нижний”.

Сегодняшний день — это отличная возможность напомнить всем молодым горожанам, как важно верить в свои мечты и идти к ним, несмотря ни на что. Ваше стремление к самореализации, активное участие в общественной жизни и желание делать мир вокруг красивее и комфортнее ведут нас в будущее. С праздником!» — говорится в поздравлении.