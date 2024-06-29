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В СБДД напомнили о мерах безопасности и правилах дорожного движения во время путешествий

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба безопасности дорожного движения призвала водителей быть ответственными в дороге, отправляясь на отдых.

Водителям рекомендуется не оставлять детей, пожилых родственников или домашних питомцев в запертом автомобиле даже на короткое время, так как жара может быть смертельной.

Кроме того, в сообщении отмечается, что важно отдыхать во время длительной поездки, чередуя вождение с перерывами, и конечно же соблюдать правила дорожного движения, следить за скоростью на трассах и соблюдение безопасной дистанции.

Водителям также напомнили, что на многих постах ДПС есть комнаты отдыха, где они могут перекусить, попить воды и даже получить первую помощь.