В СБДД напомнили о мерах безопасности и правилах дорожного движения во время путешествий

Водителям рекомендуется не оставлять детей, пожилых родственников или домашних питомцев в запертом автомобиле даже на короткое время, так как жара может быть смертельной.
Кроме того, в сообщении отмечается, что важно отдыхать во время длительной поездки, чередуя вождение с перерывами, и конечно же соблюдать правила дорожного движения, следить за скоростью на трассах и соблюдение безопасной дистанции.
Водителям также напомнили, что на многих постах ДПС есть комнаты отдыха, где они могут перекусить, попить воды и даже получить первую помощь.