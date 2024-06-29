В Башкирии ввели карантин из-за сорняка

В Куюргазинском районе ввели карантин. Всему виной — амброзия трехраздельная. Вредоносный сорняк известен способностью угнетать культурные растения и истощать почву. Об этом сообщают специалисты Россельхознадзора.
Амброзия трехраздельная не только создает проблемы для сельского хозяйства, но и является источником аллергии из-за своей пыльцы, способной вызвать сенную лихорадку у многих людей.
По информации ведомства, введен карантин на участке площадью 160 гектаров около деревни Алексеевка. Это мера необходима для борьбы с сорняком и предотвращения его дальнейшего распространения.
Карантинный режим поможет локализовать проблему и предотвратить возможные негативные последствия. Специалисты уже приступили к работе по искоренению амброзии, чтобы сохранить урожайность в районе.