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В Башкирии ввели карантин из-за сорняка

В Башкирии опасный сорняк могут навредить урожаю.

Источник: Комсомольская правда

В Куюргазинском районе ввели карантин. Всему виной — амброзия трехраздельная. Вредоносный сорняк известен способностью угнетать культурные растения и истощать почву. Об этом сообщают специалисты Россельхознадзора.

Амброзия трехраздельная не только создает проблемы для сельского хозяйства, но и является источником аллергии из-за своей пыльцы, способной вызвать сенную лихорадку у многих людей.

По информации ведомства, введен карантин на участке площадью 160 гектаров около деревни Алексеевка. Это мера необходима для борьбы с сорняком и предотвращения его дальнейшего распространения.

Карантинный режим поможет локализовать проблему и предотвратить возможные негативные последствия. Специалисты уже приступили к работе по искоренению амброзии, чтобы сохранить урожайность в районе.