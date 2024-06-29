Ярмарки Кишинева в выходные ждут посетителей: где в столице купить местную продукцию

Сельскохозяйственные ярмарки: бул. Мирча чел Батрын, 2, 12 (пересечение с ул. П. Заднипру), 20, 24, 28, 32, М. Дрэган, 30, (пересечение с ул. Чокана), М. Садовяну, 22, И. Виеру, 6/1, 10, И. Думенюк, 12 А, П. Заднипру, 2.