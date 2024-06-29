Ярмарки Кишинева в выходные ждут посетителей: где в столице купить местную продукцию

Где в эти выходные искать ярмарки местных производителей: адреса.
Публикуем список локаций.
Ботаника:
В парке «Долина Роз», на главной аллее — ярмарка малых производителей.
Буюканы:
Ярмарка «EcoLocal» пройдёт в субботу на территории у здания «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).
В сквере у Театра оперы и балета проведут культурно-спортивное мероприятие «Спортивный городок».
Центр:
Ярмарка местных производителей по адресам: шоссе Хынчешть, 86, ул. Спрынченоая, 1А, ул. Гренобле, 157, ул. Измаил, 94, угол с бул. Д. Кантемир, парк «Валя Морилор» — возле гранитной лестницы.
Чеканы:
Сельскохозяйственные ярмарки: бул. Мирча чел Батрын, 2, 12 (пересечение с ул. П. Заднипру), 20, 24, 28, 32, М. Дрэган, 30, (пересечение с ул. Чокана), М. Садовяну, 22, И. Виеру, 6/1, 10, И. Думенюк, 12 А, П. Заднипру, 2.
Рышкановка:
На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6), А. Дога, 35, М. Костин, 13/1 (возле сквера) — ярмарка местных производителей.