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Мошенница из Ташкента похитила 50 тысяч долларов с карты потерпевшей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жительница Ташкента предложила другой деловое сотрудничество, вошла к ней в доверие и похитила с ее карты 50 тысяч долларов, потратив деньги на свои нужды, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Несостоявшиеся деловые партнеры познакомились в одной и групп Телеграм.

Потерпевшая жительница Ташкента обратилась с заявлением о похищении денег в правоохранительные органы. Сотрудники Центра кибербезопасности провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность кибер-мошенницы и поймали ее.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ведется следствие. Отметим, что за преступное поведение, предусмотренное указанной статьей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.

Центр кибербезопасности призывает граждан, столкнувшихся с подобной ситуацией, обращаться по номерам 102 или 1102.