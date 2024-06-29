Мошенница из Ташкента похитила 50 тысяч долларов с карты потерпевшей

Несостоявшиеся деловые партнеры познакомились в одной и групп Телеграм.
Потерпевшая жительница Ташкента обратилась с заявлением о похищении денег в правоохранительные органы. Сотрудники Центра кибербезопасности провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность кибер-мошенницы и поймали ее.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ведется следствие. Отметим, что за преступное поведение, предусмотренное указанной статьей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.
Центр кибербезопасности призывает граждан, столкнувшихся с подобной ситуацией, обращаться по номерам 102 или 1102.