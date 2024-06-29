Мошенница из Ташкента похитила 50 тысяч долларов с карты потерпевшей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жительница Ташкента предложила другой деловое сотрудничество, вошла к ней в доверие и похитила с ее карты 50 тысяч долларов, потратив деньги на свои нужды, сообщает корреспондент Podrobno.uz.