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Собянин: В этом году в ТиНАО будет благоустроено несколько больших зон отдыха

В ТиНАО благоустроят несколько больших зон отдыха в 2024 году. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Reuters

— Приведем в порядок набережную и три парка, а также создадим комфортные условия для жителей жилого комплекса в районе Бекасово, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Щербинке в поселке Фабрики имени 1 Мая преобразится набережная реки Десны от плотины до дома № 50. По завершении работ в спортивной зоне можно будет поиграть в волейбол и баскетбол, позаниматься на тренажерах.

Он отметил, что специалисты создадут новые пространства для досуга с детьми. Также облагородят территории около жилых домов.

Столичные районы с каждым годом становятся комфортнее. Возводятся новые дороги и объекты транспортной инфраструктуры, появляются новые социальные объекты, а жители старых домов переезжают в новые квартиры по программе реновации.

Более тысячи подписей поставили активные жители столичных районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное в поддержку проекта по очистке Царицынских и Борисовских прудов и благоустройству прилегающих территорий.

Собянин Сергей
ЖКХ