Собянин: В этом году в ТиНАО будет благоустроено несколько больших зон отдыха

— Приведем в порядок набережную и три парка, а также создадим комфортные условия для жителей жилого комплекса в районе Бекасово, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В Щербинке в поселке Фабрики имени 1 Мая преобразится набережная реки Десны от плотины до дома № 50. По завершении работ в спортивной зоне можно будет поиграть в волейбол и баскетбол, позаниматься на тренажерах.
Он отметил, что специалисты создадут новые пространства для досуга с детьми. Также облагородят территории около жилых домов.
Столичные районы с каждым годом становятся комфортнее. Возводятся новые дороги и объекты транспортной инфраструктуры, появляются новые социальные объекты, а жители старых домов переезжают в новые квартиры по программе реновации.
Более тысячи подписей поставили активные жители столичных районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное в поддержку проекта по очистке Царицынских и Борисовских прудов и благоустройству прилегающих территорий.