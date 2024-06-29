На Красной площади впервые состоялся выпуск курсантов донецкого института МЧС

«В едином строю пожарные, спасатели и студенты — всего 858 человек, из них 27 золотых медалистов. Уже завтра вы начнете писать новую главу своей биографии и плечом к плечу будете бороться со стихией, чтобы помочь людям в беде», — выступил перед выпускниками глава МЧС РФ Александр Куренков.