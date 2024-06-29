На Красной площади впервые состоялся выпуск курсантов донецкого института МЧС

Дипломы получили офицеры — выпускники Академии гражданской защиты, Академии Государственной противопожарной службы и Донецкого института Государственной противопожарной службы. МЧС традиционно проводит выпуск своих головных вузов на Красной площади, но для дончан это первый выпуск на главной площади страны.
«В едином строю пожарные, спасатели и студенты — всего 858 человек, из них 27 золотых медалистов. Уже завтра вы начнете писать новую главу своей биографии и плечом к плечу будете бороться со стихией, чтобы помочь людям в беде», — выступил перед выпускниками глава МЧС РФ Александр Куренков.
Также дипломы получили 82 пожарных из 13 стран, обучавшихся в российских вузах МЧС. Они пополнят ряды офицеров у себя на родине. Всего вузы МЧС окончили 152 иностранца.
Ряды МЧС России пополнят 214 лейтенантов внутренней службы. Остальные выпускники обучались гражданским специальностям, но также смогут работать в министерстве. Всего же в 2024 году ведомственные вузы МЧС окончили более 4 тыс. выпускников, включая 903 по пожарным специальностям.