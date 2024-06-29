В Уфе до середины августа ограничат движение по улице Айской

С 25 июня по 15 августа на улице Айской введены ограничения на движение. По информации от БашРТС, из-за ремонтных работ на участке от улицы 8 Марта до улицы 50-летия Октября трехполосную дорогу сузят до двух полос.
Причиной ограничения движения стал ремонт части тепловой сети ТМ-4 протяженностью 244 метра. Работы проводятся в рамках утвержденной программы ремонтов на 2024 год.
Представители ресурсоснабжающей организации обратились к горожанам с просьбой проявить понимание по отношению к проводимым мероприятиям и временным неудобствам. Рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты объезда.