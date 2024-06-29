Ликсутов: к 2030 году в Москве откроются три новые линии метро

Три новые линии и 39 станций метро появятся в Москве до 2030 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Миллионы горожан получат станции рельсового каркаса рядом с домом. Поездки станут еще удобнее и быстрее», — сказал Ликсутов.
По данным Дептранса, с 2011 года в столичном метро открыли 112 новых станций, появилось 2,5 миллиона новых пассажирских мест. Сеть метро за 13 лет выросла в 1,6 раза.
Ранее стало известно, что строительство восьми станций Московского метрополитена планируется завершить к концу 2024 года. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, в настоящее время у Депстроя находятся в работе 16 станций, из них 11 — на Троицкой линии, 3 — на Рублево-Архангельской и по одной — на Сокольнической («Потапово») и Кольцевой («Достоевская») линии.
Руководитель ведомства добавил, что по поручению Сергея Собянина осенью для пассажиров должен открыться участок Троицкой линии от «Новаторской» до «Тютчевской» с четырьмя станциями. Он подчеркнул, что к концу года планируется завершить строительство трех станций от «Тютчевской» до «Коммунарки».