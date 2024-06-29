Ликсутов: к 2030 году в Москве откроются три новые линии метро

Ранее стало известно, что строительство восьми станций Московского метрополитена планируется завершить к концу 2024 года. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, в настоящее время у Депстроя находятся в работе 16 станций, из них 11 — на Троицкой линии, 3 — на Рублево-Архангельской и по одной — на Сокольнической («Потапово») и Кольцевой («Достоевская») линии.