Качество работ на объектах благоустройства проверили в Сормове

«Сегодня совместно с главой администрации Сормовского района Светланой Горбуновой убедились, что объекты выполнены и сданы в срок, а какие-то даже раньше срока. В этом году для жителей Сормовского района появится свежее пространство — Бульвар Победы, где будет выполнено не только благоустройство территории, но и появится пешеходный фонтан. Реализация таких проектов стала возможна благодаря предложенной президентом РФ программе “Формирование комфортной городской среды”. Уже достаточно большое количество общественных пространств благоустроили по всей стране и в Нижнем Новгороде. Недавно подвели итоги голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2025 году. В Сормовском районе, в моем 24-м депутатском округе, будут благоустроены еще два любимых сормовичами места. Одному из них мы вместе с жителями голосованием будем выбирать название», — подытожил Евгений Костин. «По программе “Вам решать!” у нас в Сормовском районе было сделано 11 объектов. Все объекты были сданы в срок, жители остались довольны. Также в 2024 году мы благоустраиваем семь общественных пространств по ФКГС. Сейчас они все в работе и находятся на разных стадиях готовности: один объект мы будем сдавать на следующей неделе, это сквер Дружбы, также два объекта должны быть готовы в первой декаде июля, а следующие — в конце июля и середине августа. Жители очень активно голосуют за благоустройство и предлагают свои инициативы. Мы, конечно, помогаем им с оформлением и подготовкой документов для участия в губернаторском проекте “Вам решать!”. Ждем, что и в следующем году нижегородцы поддержат данные программы», — отметила глава Сормовского района Светлана Горбунова.