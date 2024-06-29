Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из-за затопления отменили экскурсии в пещеру «Шульган-Таш»

В Башкирии из-за проливных дождей отменили экскурсии в Капову пещеру.

Источник: Комсомольская правда

Капова пещера «Шульган-Таш» оказалась недоступной из-за затопления входа в пещеру. Об этом рассказали в телеграмм-канале заповедника.

Из-за проливных дождей временно приостановили экскурсии на территорию природного памятника. Администрация заповедника обратилась к посетителям с просьбой отложить планы посещения.

«У нас идут небывалые ливневые дожди, сегодня затопило привходовую часть в пещеру Голубым озером. Просим отложить поездку в Шульган-Таш (в Капову). Экскурсии по музейно-экскурсионному комплексу сейчас возможны только до входа в пещеру! А если желание посетить легендарную пещеру все же остается, возьмите дождевики, резиновые сапоги», — сообщили представители заповедника.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.