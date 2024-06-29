В Башкирии из-за затопления отменили экскурсии в пещеру «Шульган-Таш»

«У нас идут небывалые ливневые дожди, сегодня затопило привходовую часть в пещеру Голубым озером. Просим отложить поездку в Шульган-Таш (в Капову). Экскурсии по музейно-экскурсионному комплексу сейчас возможны только до входа в пещеру! А если желание посетить легендарную пещеру все же остается, возьмите дождевики, резиновые сапоги», — сообщили представители заповедника.