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Артисты из Гагаузии приняли участие в фестивале «Добровидение» в России

Молодые гагаузские артисты представили на фестивале в России культуру своего народа.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Артисты гагаузского ансамбля «Дюз-Ава», принимавшие участие в фестивале народной песни «Добровидение» в Санкт-Петербурге, вернулись на родину, об этом сообщила башкан автономии Евгения Гуцул.

«Гагаузская культура была представлена наравне с десятками народов России и зарубежных стран на самых известных площадках Санкт-Петербурга», — отметила она.

Молодые артисты пришли накануне в исполком автономии, чтобы поделиться впечатлениями от участия в конкурсе.

«Это событие навсегда останется в памяти танцоров “Дюз-Ава” и в сердцах тысяч зрителей, ставших свидетелями гагаузской свадьбы, кадынжи и других зажигательных гагаузских танцев», — написала башкан на своей странице в соцсети.

Она сообщила, что в память об этой поездке артисты подарили ей сувенир ручной работы.

«Благодарю артистов ансамбля “Дюз-Ава” за продвижение гагаузской культуры, популяризацию родного языка и ценный вклад в сохранение нашей идентичности!» — написала Евгения Гуцул.

Около 200 творческих коллективов из более чем 1000 человек приняли участие в IX Международном фестивале народной песни «Добровидение», который проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 16 июня.