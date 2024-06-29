Артисты из Гагаузии приняли участие в фестивале «Добровидение» в России

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Артисты гагаузского ансамбля «Дюз-Ава», принимавшие участие в фестивале народной песни «Добровидение» в Санкт-Петербурге, вернулись на родину, об этом сообщила башкан автономии Евгения Гуцул.
«Гагаузская культура была представлена наравне с десятками народов России и зарубежных стран на самых известных площадках Санкт-Петербурга», — отметила она.
Молодые артисты пришли накануне в исполком автономии, чтобы поделиться впечатлениями от участия в конкурсе.
«Это событие навсегда останется в памяти танцоров “Дюз-Ава” и в сердцах тысяч зрителей, ставших свидетелями гагаузской свадьбы, кадынжи и других зажигательных гагаузских танцев», — написала башкан на своей странице в соцсети.
Она сообщила, что в память об этой поездке артисты подарили ей сувенир ручной работы.
«Благодарю артистов ансамбля “Дюз-Ава” за продвижение гагаузской культуры, популяризацию родного языка и ценный вклад в сохранение нашей идентичности!» — написала Евгения Гуцул.
Около 200 творческих коллективов из более чем 1000 человек приняли участие в IX Международном фестивале народной песни «Добровидение», который проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 16 июня.