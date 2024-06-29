На востоке и юго-востоке Челябинской области ожидаются сильные дожди

По информации синоптиков, в воскресенье будет облачно, но с прояснением, ночью дожди с восточных и юго-восточных районах, местами — сильные, плюс 7−12 градусов.
Днем 30 июня локально кратковременные дожди, плюс 14−19 градусов. Ветер северный, северо-западный, его скорость 7−12 м/с, порывы до 18 м/с.
В Челябинске ближайшей ночью дожди, местами — сильные, плюс 8−10 градусов. Днем завтра небольшой дожди и плюс 15−17 градусов, порывы северного ветра до 16 м/с.
В воскресенье, 30 июня, интенсивность осадков уменьшится: небольшие и умеренные дожди сохранятся в Курганской и Челябинской областях, кратковременные дожди польют Свердловскую область, 1 июля на Южном Урале осадки практически прекратятся; 30 июня и 1 июля кратковременные грозовые дожди планируются в Ямало-Ненецком округе, на юге Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.
С прекращением осадков снова начнет теплеть, и 1 июня термометры покажут плюс 21−26 градусов в Курганской и Челябинской областях, плюс 24−29 градусов — Свердловской, плюс 20−25 — Тюменской области, плюс 22−27 градусов — в Ханты-Мансийском автономном округе.
Между тем, в Саткинском районе река Каменка из-за интенсивных дождей размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, возле моста провалилась почва.
«Пострадавших нет. Дорога перекрыта ГАИ в превентивных целях, плечо объезда 3−5 км. Угрозы населенным пунктам нет», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.