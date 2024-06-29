На востоке и юго-востоке Челябинской области ожидаются сильные дожди

В воскресенье, 30 июня, интенсивность осадков уменьшится: небольшие и умеренные дожди сохранятся в Курганской и Челябинской областях, кратковременные дожди польют Свердловскую область, 1 июля на Южном Урале осадки практически прекратятся; 30 июня и 1 июля кратковременные грозовые дожди планируются в Ямало-Ненецком округе, на юге Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.