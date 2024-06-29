В Минздраве Башкирии опубликовали данные об эффективности «поездов здоровья»

В результате деятельности «поездов здоровья» у 2 331 человека был выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 2 714 — холестерина, у 3 835 — артериального давления, а у 3 438 — избыточного веса. Врачи также впервые обнаружили 1 799 социально-значимых заболеваний, среди которых артериальное давление, подозрение на онкологию, сахарный диабет и туберкулез.