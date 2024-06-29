В Минздраве Башкирии опубликовали данные об эффективности «поездов здоровья»

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало цифры по эффективности программы «Здоровая республика — здоровый регион». С начала текущего года специалистами было проведено огромное количество приемов и обследований: 85 979 приемов, 21 041 обследование, включая 13 182 флюорографии и 7 859 маммографий.
В результате деятельности «поездов здоровья» у 2 331 человека был выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 2 714 — холестерина, у 3 835 — артериального давления, а у 3 438 — избыточного веса. Врачи также впервые обнаружили 1 799 социально-значимых заболеваний, среди которых артериальное давление, подозрение на онкологию, сахарный диабет и туберкулез.
Все пациенты с подозрением на заболевания были направлены на дополнительное обследование для точного установления диагноза, что позволит своевременно начать лечение и предотвратить возможные осложнения.
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