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В Кемерове задержан подозреваемый в двойном изнасиловании

Он нападал на женщин ночью.

Ночью 27 июня в Ленинском районе Кемерова мужчина напал на двух женщин — сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

По версии следователей, мужчина нападал на женщин, чтобы изнасиловать. В одном случае ему удалось осуществить задуманное.

Личность нападавшего установили, это местный житель. Его задержали росгвардейцы и доставили в следком.

Возбуждено уголовное дело по признакам двух преступлений -изнасилование и покушение на изнасилование. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.