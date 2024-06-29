В Кемерове задержан подозреваемый в двойном изнасиловании

Ночью 27 июня в Ленинском районе Кемерова мужчина напал на двух женщин — сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.
По версии следователей, мужчина нападал на женщин, чтобы изнасиловать. В одном случае ему удалось осуществить задуманное.
Личность нападавшего установили, это местный житель. Его задержали росгвардейцы и доставили в следком.
Возбуждено уголовное дело по признакам двух преступлений -изнасилование и покушение на изнасилование. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.