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Летний кинотеатр под открытым небом приглашает дзержинцев

Возрастное ограничение: 6+.

В эти выходные в парке «Радуга» состоится первый сеанс в летнем кинотеатре под открытым небом, об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Самые маленькие дзержинцы вместе с родителями смогут посмотреть анимационный фильм «Королевские каникулы» (6+).

В центре сюжета — избалованный пес по кличке Принц. После смерти своей богатой хозяйки, которая постоянно его баловала и исполняла любые капризы, он оказывается потерянным и одиноким на шумных улицах большого города.

Кинопоказ состоится в воскресенье, 30 июня, в 20:00 около сцены в парке.