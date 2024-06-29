Летний кинотеатр под открытым небом приглашает дзержинцев

В эти выходные в парке «Радуга» состоится первый сеанс в летнем кинотеатре под открытым небом, об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
Самые маленькие дзержинцы вместе с родителями смогут посмотреть анимационный фильм «Королевские каникулы» (6+).
В центре сюжета — избалованный пес по кличке Принц. После смерти своей богатой хозяйки, которая постоянно его баловала и исполняла любые капризы, он оказывается потерянным и одиноким на шумных улицах большого города.
Кинопоказ состоится в воскресенье, 30 июня, в 20:00 около сцены в парке.