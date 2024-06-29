Почему в аэропортах Астаны и Алматы задерживают рейсы

«В связи с вышеизложенным приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям. Также пассажирам рекомендуется проверять время выполнения своих рейсов в этот период времени у авиакомпаний. Ранее авиакомпаниями и министерством обороны была проведена работа по заблаговременному оповещению пассажиров через СМИ, СМС-уведомления и электронные письма».