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Почему в аэропортах Астаны и Алматы задерживают рейсы

Пояснения дали в Комитете гражданской авиации.

В Комитете гражданской авиации рассказали, что задержки рейсов в аэропорту Астаны с 28 июня связаны с временным закрытием воздушного пространства из-за проведения тренировочных полетов самолетов Министерства обороны Республики Казахстан для подготовки к Саммиту Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Саммит состоится в Астане 3—4 июля 2024 года. Тренировочные полеты будут выполнять до 30 июня с 09:25 до 10:20.

«В связи с вышеизложенным приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям. Также пассажирам рекомендуется проверять время выполнения своих рейсов в этот период времени у авиакомпаний. Ранее авиакомпаниями и министерством обороны была проведена работа по заблаговременному оповещению пассажиров через СМИ, СМС-уведомления и электронные письма».

Задержки из-за временного закрытия воздушного пространства приводят к цепным задержкам рейсов в других городах, в том числе в Алматы.