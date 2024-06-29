Почему в аэропортах Астаны и Алматы задерживают рейсы

В Комитете гражданской авиации рассказали, что задержки рейсов в аэропорту Астаны с 28 июня связаны с временным закрытием воздушного пространства из-за проведения тренировочных полетов самолетов Министерства обороны Республики Казахстан для подготовки к Саммиту Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.
Саммит состоится в Астане
«В связи с вышеизложенным приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям. Также пассажирам рекомендуется проверять время выполнения своих рейсов в этот период времени у авиакомпаний. Ранее авиакомпаниями и министерством обороны была проведена работа по заблаговременному оповещению пассажиров через СМИ, СМС-уведомления и электронные письма».
Задержки из-за временного закрытия воздушного пространства приводят к цепным задержкам рейсов в других городах, в том числе в Алматы.