Михаил Барышников рассказал о письмах отцу после побега из СССР

На вопрос, беспокоился ли он о том, что его бегство из СССР может навредить отцу, Барышников ответил: «Я знал, что КГБ будет его спрашивать, причастен ли он к этому и напишет ли он мне письмо или что-то в этом роде. Он ничего не сделал. Я должен сказать: “Спасибо, папа. Спасибо, что не склонился”. Он отказался отправить мне письмо и просить меня вернуться».