В кузбасском селе потерялся босой двухгодовалый мальчик

29 июня в кузбасском селе Салтымаково потерялся двухгодовалый мальчик — сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.
Ребёнок гостил у бабушки в деревне в Крапивинском районе. Днём он вышел на улицу и не вернулся. Где мальчик находится до сих пор, не известно.
На место выехала следственная группа. Сотрудники СК изучают круг общения семьи, проверяют все дома в селе.
Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка.
По данным поискового отряда «Лиза Алерт», потерялся Валентин Дьяченко, 2 года. Приметы: рост 100 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в голубую футболку с желтым воротником, темно-коричневые плавки, без обуви.