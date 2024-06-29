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В кузбасском селе потерялся босой двухгодовалый мальчик

Следком возбудил уголовное дело о пропаже ребёнка.

29 июня в кузбасском селе Салтымаково потерялся двухгодовалый мальчик — сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.

Ребёнок гостил у бабушки в деревне в Крапивинском районе. Днём он вышел на улицу и не вернулся. Где мальчик находится до сих пор, не известно.

На место выехала следственная группа. Сотрудники СК изучают круг общения семьи, проверяют все дома в селе.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», потерялся Валентин Дьяченко, 2 года. Приметы: рост 100 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в голубую футболку с желтым воротником, темно-коричневые плавки, без обуви.