В аэропорту Ташкента напомнили, что и сколько можно провозить пассажирам

Согласно нормам физическим лицам разрешено ввозить в республику без таможенных пошлин:
- Алкогольную продукцию, в том числе пиво — не более 2 литров;
- Все виды табачных изделий — не более 10 пачек;
- Духи и туалетную воду — не более 3 единиц;
Ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней — не более 65 граммов.
Эти же правила распространяются на товары, приобретенные в магазинах Duty Free.
SIM-карты зарубежных мобильных операторов реализуются в нескольких точках:
- В терминале вылета в зоне регистрации находится пункт реализации российских сим-карт. Все желающие могут взять их абсолютно бесплатно и пополнить баланс уже после прилета в города РФ.
- В «стерильной» зоне терминала вылета в торговом комплексе Арт-Базар также расположена точка реализации сим-карт HappyTel, где можно приобрести сим-карты с тарифом мобильных операторов более 20 стран мира.
- В накопителях В1-В2 и В5-В6. В общем зале прилета прибывающие пассажиры могут приобрести сим-карты мобильного оператора Ucell. В CIP-зале по прилету функционирует точка по реализации сим-карт нескольких локальных мобильных операторов.
На вопрос, волнующий многих — могут ли пассажиры самолета вывезти казы за рубеж — в аэропорту отметили, что можно, но все скоропортящиеся продукты рекомендуется перевозить в ручной клади, поскольку большинство перевозчиков не несут ответственности за сохранность данных продуктов в багаже пассажиров. При этом мясо и мясные продукты (колбасы, казы, рулеты, бастурма и прочее) должны быть предварительно упакованы в герметичную вакуумную упаковку.
Фрукты, ягоды и овощи также лучше перевозить в ручной клади, используя удобную упаковку — пластиковые корзины или контейнеры с крышкой. Лепешки можно упаковать в полиэтиленовый или тканевый пакет.