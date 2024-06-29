В аэропорту Ташкента напомнили, что и сколько можно провозить пассажирам

На вопрос, волнующий многих — могут ли пассажиры самолета вывезти казы за рубеж — в аэропорту отметили, что можно, но все скоропортящиеся продукты рекомендуется перевозить в ручной клади, поскольку большинство перевозчиков не несут ответственности за сохранность данных продуктов в багаже пассажиров. При этом мясо и мясные продукты (колбасы, казы, рулеты, бастурма и прочее) должны быть предварительно упакованы в герметичную вакуумную упаковку.