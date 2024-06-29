Троих водителей оштрафовали в Нижнем Новгороде за неправильную перевозку детей в автомобилях

Три водителя, которые перевозили детей в салоне автомобиля с нарушениями, оштрафованы в Нижнем Новгороде, об этом сообщили в отделе ГИБДД городского УМВД России.
Сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Пристегни себя и ребенка». С автолюбителями провели профилактическую беседу о возможных трагических последствиях с несовершеннолетним пассажиром при возникновении аварийных ситуаций на дороге.
Так, в ходе проведения операции выявлены 34 нарушения по ст. 12.6 КоАП РФ — нарушение правил применение ремней безопасности водителем транспорта и 3 — по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).