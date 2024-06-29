В Комрате жители вышли на акцию протеста, требуя не мешать открытию GagauziyaLand

«GagauziyaLand — это не просто мое предвыборное обязательство и обещание Илана Шора, данное им жителям Гагаузии. Это народный проект, который ждут в каждой гагаузской семье! Мы строим этот парк отдыха и развлечений не для верхушки PAS — их дети и так обеспечены. Мы строим его для детей из Гагаузии, потому что наши дети тоже имеют право на радость и счастье», — заявила Гуцул.