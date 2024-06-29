В Комрате жители вышли на акцию протеста, требуя не мешать открытию GagauziyaLand

В Комрате жители в очередной раз вышли на улицы в знак протеста против блокировки строительства и открытия парка развлечений GagauziyaLand — они требуют прекратить беспредел правящей партии. На плакатах — «Санду, не мешай счастью наших детей», «PAS крадет детство» и другие лозунги. Уже не в первый раз различные службы блокируют подъезды к стройке, на сей раз подключилась таможня. О причинах в службе не сообщают.
Лидер политического блока «Победа» Илан Шор возмутился действиями властей: «Жители Гагаузии собрали уже тысячи подписей, где требуют, чтобы парк развлечений был открыт. Они справедливо возмущены: почему власти Молдовы не хотят, чтобы у детей был интересный досуг?».
Политик также считает, что за 4 года, которые президент управляет страной, «Санду не сделала ничего для народа».
«Спасибо всем, кто поддерживает нас и GagauziaLand. Пасовской власти осталось недолго. А парк развлечений будет радовать молдаван многие годы», — сказал Шор.
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул присоединилась к жителям Комрата и вместе с ними провела митинг против беззакония центральных властей. Она объяснила, что на этот раз затягивается процедура растаможивания оборудования, без которого невозможно открытие парка.
«GagauziyaLand — это не просто мое предвыборное обязательство и обещание Илана Шора, данное им жителям Гагаузии. Это народный проект, который ждут в каждой гагаузской семье! Мы строим этот парк отдыха и развлечений не для верхушки PAS — их дети и так обеспечены. Мы строим его для детей из Гагаузии, потому что наши дети тоже имеют право на радость и счастье», — заявила Гуцул.
Общественник из Гагаузии Михаил Влах считает, что парк открыли бы давно, «если бы не власти, которые делают все возможное, чтобы сдача парка в эксплуатацию не состоялась».
Он добавил, что сегодня на протестную акцию вышли много людей разных возрастов, потому что каждому гагаузу небезразлична судьба и строящегося парка, и всей автономии.