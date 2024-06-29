В Уфе на 10 дней ограничат движение по улице Цюрупы

В Уфе с 1 по 10 июля ограничат движение по улице Цюрупы. Об этом сообщает администрация города. Ограничения связаны с реконструкцией улицы Октябрьской революции.
По информации городских властей, на перекрестке Цюрупы — Октябрьской революции будут закрыты три полосы проезжей части в направлении улицы Заки Валиди. Жителей и гостей города просят учитывать ограничения и заранее планировать свои поездки.
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