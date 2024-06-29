Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на воскресенье

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В Конаеве 30 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем сохранится сильная жара +35. В Алматинской области на севере, юге, в горных районах временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35.