Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на воскресенье

«В Астане 30 июня днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15−20 м/с. В Акмолинской области ночью на западе, севере, юге, днем на большей части ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20, временами 23 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау временами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−18 м/с», — говорится в сообщении.
В Алматы днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В Конаеве 30 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем сохранится сильная жара +35. В Алматинской области на севере, юге, в горных районах временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35.
В Шымкенте 30 июня ожидается ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. В Туркестанской области днем в горных районах ожидается гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с.
В Атырауской области днем на севере, востоке ожидается ветер северо-западный, северный порывы 15−20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области 15−20 м/с. В Усть-Каменогорске 30 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15−18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Улытау днем на севере, востоке ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15−20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области ночью на юге, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15−20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 30 июня ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Абай ночью на западе, севере, юге ожидается гроза. Днем гроза, на севере, юге, в центре области ожидается град, шквал. Ветер южный, юго-западный на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. В Семее 30 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15−18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области ночью на севере, западе ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный ночью на западе области 15−20 м/с, днем на большей части 15−20 м/с. В Кызылорде 30 июня днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем 15−20 м/с.
В Костанайской области на западе, севере, востоке ожидается сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 30 июня ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем 15−20 м/с.
В Актюбинской области ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, северный на севере области 15−20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау 30 июня сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области ветер северный с переходом юго-западный днем на востоке области порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге порывы 15−20 м/с. В Петропавловске 30 июня ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области утром и днем на западе, севере, юге ожидается гроза. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре 30 июня сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Жетысу на северо-востоке, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+36.
В Жамбылской области на севере, юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с. В Таразе 30 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.