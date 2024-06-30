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Жители Татарстана рассказали, где можно собрать много луговой клубники

В этом году урожай этой ягоды в республике не радует.

Источник: Комсомольская правда

Ягодный сезон в разгаре. Но из-за майских заморозков и последующим отсутствием дождей луговой клубники в Татарстане не так много. Но поляны, где эта ягода хорошо уродилась найти все же можно.

«Всего за один час собрали полное пятилитровое ведро в Кукморском районе. Поляна вся сплошь покрыта клубникой. Еще поедем, а то в этот раз случайно наткнулись, не были готовы», — рассказали татарстанцы «Комсомолке».

Также много ягод есть и недалеко от Казани. Это поселок Залесный, лесопарк Лебяжье, а также Пестречинский, Верхнеуслонский, Высокогорский и Зеленодольский районы, сообщает ГТРК «Татарстан».

сельское хозяйство