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«Уральскую ночь музыки» посетили 380 тысяч человек

Несмотря на непогоду, фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 380 тысяч человек.

Это на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Суммарно концерты собрали 380 тысяч меломанов. Выступления более чем трех тысяч исполнителей состоялись на 110 городских площадках», — рассказали в мэрии.

Уральская ночь музыки прошла в субботу, 28 июня, совместно с фестивалем «Безумные дни» и с выпускными. На екатеринбургских площадка выступили Хаски, «Billy’s Band», Mary Gu, Dead Blonde, CREAM SODA, Therr Maitz и др.

Особое внимание на фестивале было уделено безопасности. Для этого были привлечены дополнительные силы правоохранительных органов.

музыка