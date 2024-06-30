«Уральскую ночь музыки» посетили 380 тысяч человек

Это на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Суммарно концерты собрали 380 тысяч меломанов. Выступления более чем трех тысяч исполнителей состоялись на 110 городских площадках», — рассказали в мэрии.
Уральская ночь музыки прошла в субботу, 28 июня, совместно с фестивалем «Безумные дни» и с выпускными. На екатеринбургских площадка выступили Хаски, «Billy’s Band», Mary Gu, Dead Blonde, CREAM SODA, Therr Maitz и др.
Особое внимание на фестивале было уделено безопасности. Для этого были привлечены дополнительные силы правоохранительных органов.