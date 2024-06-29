В Уфе прогнозируется сильный ветер

Согласно прогнозу регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Уфе ожидается переменчивая погода в ближайшие сутки. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.
С 20:00 29 июня до 20:00 30 июня 2024 года прогнозируется облачная погода с прояснениями днём. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть северный со скоростью 7−12 м/с, днём местами порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +10,+12°, а днём поднимется до +20,+22°.
Ведомство напоминает гражданам, что сильный ветер может стать причиной опасных ситуаций, поэтому рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, заборами и другими хрупкими конструкциями. Чтобы избежать повреждений автомобиля от падающих веток или конструкций, стоит избегать парковки возле указанных объектов.
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