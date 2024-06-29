Алая блузка и белая пилотка: Наряд Евы Польны в 30-градусную жару сорвал овации на VK Fest

В парке 300-летия на берегу Финского залива проходит VK Fest. В 30-градусную жару на сцену в алой блузке и белой пилотке вышла экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна и спела песню про зиму.
— Ева, мы тебя любим. Ты — лучшая!, — кричали фанаты.
Певица была одета в алую воздушную блузку, длинную юбку в тон и белую пилотку. Больше всего гости фестиваля, особенно взрослые мужчины и женщины, подпевали треку «Зима в сердце». Композиция обрела новую жизнь после кавера на нее от группы «Моя Мишель».
Сразу после Евы на сцену вышел бывший муж Ивлеевой Элджей. Пока на сцене происходит шоу, некоторые зрители освежаются в фонтанах.
К слову, на прошедших 28 июня «Алых парусах» была организована бесплатная раздача воды. Бутылку можно было получить и на 10 станциях метро. Так горожанам помогали перенести аномальную жару, которая установилась в конце недели.