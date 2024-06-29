Алая блузка и белая пилотка: Наряд Евы Польны в 30-градусную жару сорвал овации на VK Fest

Певица была одета в алую воздушную блузку, длинную юбку в тон и белую пилотку. Больше всего гости фестиваля, особенно взрослые мужчины и женщины, подпевали треку «Зима в сердце». Композиция обрела новую жизнь после кавера на нее от группы «Моя Мишель».