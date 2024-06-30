Власти Севастополя рекомендуют временно отказаться от посещения пляжей

Отмечается, что он также добавил, что в общественном транспорте и на пляжах появятся дополнительные медицинские наборы на случай обстрелов. «В автобусах будут медицинские дополнительные средства, на пляжах в большем объеме, потому что столкнулись с тем элементарно, что пакетов не было, жгутов, которые могли бы помочь. Плюс рекомендуем предпринимателям, чтобы везде на рынках, в магазинах были эти набор, и они пополнялись. Обязывать не будем: в некоторых точках бизнеса это (и без учета ситуации) обязательно по условиям, в некоторых необязательно — им будем рекомендовать. Будем общаться с нашими предпринимателями», — сказал губернатор.