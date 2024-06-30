Власти Севастополя рекомендуют временно отказаться от посещения пляжей

Отмечается, что это заявление было сделано по итогам специального заседания Законодательного собрания Севастополя.
«Пляжи закрывать, вместе с депутатами решение сегодня приняли, не будем. Абсолютно прекрасно понимаем, что это мера, которая будет трудноисполнимая. Пляжи Северной стороны (Севастополя), которые не оборудованы укрытиями, которые не имеют капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там, конечно, необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции», — цитируется господин Развожаев.
Отмечается, что он также добавил, что в общественном транспорте и на пляжах появятся дополнительные медицинские наборы на случай обстрелов. «В автобусах будут медицинские дополнительные средства, на пляжах в большем объеме, потому что столкнулись с тем элементарно, что пакетов не было, жгутов, которые могли бы помочь. Плюс рекомендуем предпринимателям, чтобы везде на рынках, в магазинах были эти набор, и они пополнялись. Обязывать не будем: в некоторых точках бизнеса это (и без учета ситуации) обязательно по условиям, в некоторых необязательно — им будем рекомендовать. Будем общаться с нашими предпринимателями», — сказал губернатор.
Он также сообщил о планах организовать курсы по оказанию первой медицинской помощи, а также о предложении выдавать каждому прошедшему эти курсы медицинский жгут, который нужно будет носить с собой и применять в случае необходимости, пишет ТАСС.
Утром в субботу по Севастополю был нанесен ракетный удар. В результате утренней ракетной атаки на Севастополь пострадали четыре мирных жителя, три частных и три многоквартирных дома, семь автомобилей, один мотоцикл и две линии электропередач. Информационный центр Крымского моста во время атаки сообщал о кратковременной приостановке движения по мосту. В минувшее воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Четыре из них отразила ПВО, пятая ракета взорвалась над общественным пляжем в Учкуевке (неподалеку от военного аэродрома Бельбек), где в тот момент находилось множество людей. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадало более 150.