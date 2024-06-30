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Власти Севастополя рекомендуют временно отказаться от посещения пляжей

Власти Севастополя не планируют закрывать пляжи, однако от посещения ряда из них рекомендуют временно отказаться. Об этом со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева сообщает ТАСС.

Отмечается, что это заявление было сделано по итогам специального заседания Законодательного собрания Севастополя.

«Пляжи закрывать, вместе с депутатами решение сегодня приняли, не будем. Абсолютно прекрасно понимаем, что это мера, которая будет трудноисполнимая. Пляжи Северной стороны (Севастополя), которые не оборудованы укрытиями, которые не имеют капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там, конечно, необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции», — цитируется господин Развожаев.

Отмечается, что он также добавил, что в общественном транспорте и на пляжах появятся дополнительные медицинские наборы на случай обстрелов. «В автобусах будут медицинские дополнительные средства, на пляжах в большем объеме, потому что столкнулись с тем элементарно, что пакетов не было, жгутов, которые могли бы помочь. Плюс рекомендуем предпринимателям, чтобы везде на рынках, в магазинах были эти набор, и они пополнялись. Обязывать не будем: в некоторых точках бизнеса это (и без учета ситуации) обязательно по условиям, в некоторых необязательно — им будем рекомендовать. Будем общаться с нашими предпринимателями», — сказал губернатор.

Он также сообщил о планах организовать курсы по оказанию первой медицинской помощи, а также о предложении выдавать каждому прошедшему эти курсы медицинский жгут, который нужно будет носить с собой и применять в случае необходимости, пишет ТАСС.

Утром в субботу по Севастополю был нанесен ракетный удар. В результате утренней ракетной атаки на Севастополь пострадали четыре мирных жителя, три частных и три многоквартирных дома, семь автомобилей, один мотоцикл и две линии электропередач. Информационный центр Крымского моста во время атаки сообщал о кратковременной приостановке движения по мосту. В минувшее воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Четыре из них отразила ПВО, пятая ракета взорвалась над общественным пляжем в Учкуевке (неподалеку от военного аэродрома Бельбек), где в тот момент находилось множество людей. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадало более 150.