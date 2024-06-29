В Башкирии после дождей затопило участок в частном доме

В пригороде Сибая, микрорайоне Сарматы из-за прошедших ливней один из участков в частном секторе затопило водой. Об этом в социальных сетях рассказала местная жительница.
На видео можно заметить, как садовый участок заполнился водой. По словам женщины, это уже не первый случай подтопления и воде некуда уходить. Жительница просит администрацию города принять меры, но на просьбу о помощи получает отписки.
— Мы только отошли от весеннего потопа, и вот ситуация повторяется. Земля до сих пор остается очень влажной, воде просто некуда уходить, — говорит женщина.
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