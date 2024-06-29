МЧС напомнило о правилах поведения в жару



Если вы не умеете плавать, не заплывайте на глубину на матрасах и кругах. Помните, что матрасы и другие подобные приспособления не являются плавательными средствами — они могут сдуться в самый неподходящий момент.



Огонь



Достаточно просто обронить не затушенную спичку, окурок, и загорится все кругом, а если еще и ветреная погода, то жди беды: мгновенно могут сгореть и дома и надворные постройки.



«В жару воздержитесь от сжигания мусора, разведения костров. Не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки. Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом», — отметили в МЧС.



Если вы обнаружили начинающийся пожар, например небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Попробуйте сбить пламя веником из зеленых веток, невысоким деревцем, мешковиной, брезентом или одеждой. Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара переворачивайте, чтобы они таким образом охлаждались и не загорелись.



Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или лесхоз о месте и времени пожара, а также о возможных его причинах. Если справиться своими силами невозможно — как можно быстрее покиньте опасное место. Звоните по телефонам 101 или 112.