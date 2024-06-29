МЧС напомнило о правилах поведения в жару

Жара не спадает. В Беларуси в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидается до 33 градусов выше нуля. Раскаленным останется воздух и на следующей неделе.
Солнце
«Во избежание нежелательных последствий старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, обязательно надевайте головной убор и берите с собой воду. Пожилым людям без надобности вообще не стоит выходить из дома. Употребляйте много жидкости, но не алкоголь, сладкие газированные напитки, кофе — все это в жару дает нагрузку на сердце и сосуды и может представлять серьезную опасность для здоровья даже самого крепкого человека. Не покупайте продукты с рук: высокая температура — лучшая среда для размножения бактерий, что может привести к тяжелым отравлениям», — рассказали в МЧС.
Если человек получил солнечный удар, то специалисты дают следующие рекомендации: перенести пострадавшего в тень или в прохладное помещение; уложить на спину, голову приподнять; расстегнуть ворот, ремень, снять обувь; тело обтереть холодной водой (обернуть мокрой простыней); к голове и лбу приложить холодные компрессы; напоить водой.
Вода
Жара манит людей на водоемы. К сожалению, иногда ожидаемое удовольствие от купания оборачивается трагедией. C начала купального сезона в Беларуси утонули 8 детей.
"Чтобы не повторять трагедий, взрослые должны строго контролировать местонахождение своих детей. Не позволяйте им без вас даже приближаться к воде, причем это касается не только маленьких детей, но и подростков. Объясните, что вода коварна и опасна и ежегодно она забирает жизни. Даже под вашим присмотром маленькие дети должны быть на расстоянии вытянутой руки, чтобы вовремя прийти на помощь. Если ваши дети проводят лето у родственников, предупредите, чтобы их ни в коем случае не отпускали на водоемы.
Нужно помнить и простые правила безопасного купания. Не купайтесь на необорудованных пляжах. Если вы отдыхаете у воды, то дно водоема должно быть чистым, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь — нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов.
Не ныряйте с разбега, заходите в воду постепенно, чтобы дать телу привыкнуть к перепаду температур и избежать спазмов кровеносных сосудов. Если вы много времени провели на солнце, не спешите: отойдите в тень, остыньте и только потом идите плавать. Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, силы ветра. Ни в коем случае не заходите в воду во время грозы.
Научитесь отдыхать на воде: лежа на спине или прижав колени и локти к груди и животу (поплавком). Совершая дальние заплывы, экономно расходуйте силы, время от времени отдыхайте.
«Довольно частое “происшествие” — судорога. Она может возникнуть когда угодно и где угодно, поэтому готовым нужно быть всегда. Если вы почувствовали, что свело ногу (чаще всего икроножную мышцу) — не паникуйте и не теряйтесь. Сделайте глубокий вдох и погрузитесь под воду с головой. Крепко ухватите рукой большой палец и сильно тяните ступню на себя, пока нога не выпрямится полностью. Сразу же плывите к берегу».
Если вы не умеете плавать, не заплывайте на глубину на матрасах и кругах. Помните, что матрасы и другие подобные приспособления не являются плавательными средствами — они могут сдуться в самый неподходящий момент.
Огонь
Достаточно просто обронить не затушенную спичку, окурок, и загорится все кругом, а если еще и ветреная погода, то жди беды: мгновенно могут сгореть и дома и надворные постройки.
«В жару воздержитесь от сжигания мусора, разведения костров. Не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки. Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом», — отметили в МЧС.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Попробуйте сбить пламя веником из зеленых веток, невысоким деревцем, мешковиной, брезентом или одеждой. Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара переворачивайте, чтобы они таким образом охлаждались и не загорелись.
Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или лесхоз о месте и времени пожара, а также о возможных его причинах. Если справиться своими силами невозможно — как можно быстрее покиньте опасное место. Звоните по телефонам 101 или 112.