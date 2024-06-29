В администрации Уфы опубликовали график работы фонтанов

Лето в Уфе становится еще более волшебным благодаря грациозным фонтанам, которые расположены по всему городу. Мэрия Уфы опубликовала график работы городских фонтанов.
Сезон работы городских фонтанов продлится до 31 октября. Жители и гости Уфы смогут увидеть водное шоу в определенные часы.
— фонтан «Танцующие журавли» на ГДК: с 10:00 до 24:00, светомузыкальное сопровождение — с 21:30 до 22:00;
— фонтан на Советской площади: с 8:00 до 22:00, светомузыкальное сопровождение — с 20:00 до 21:00, световое сопровождение — с 21:00 до 22:00;
— фонтан на площади Ленина на Горсовете: с 10:00 до 24:00, светомузыкальное сопровождение — каждый час;
— фонтан «Семь девушек» в Театральном сквере: с 10:00 до 24:00, светомузыкальное сопровождение — в 13:00, 19:00, 21:00, 22:30;
— фонтан в парке «Кашкадан»: с 10:00 до 22:30 (каждые полчаса), светомузыкальное сопровождение — с 22:00 до 22:30, огненное шоу- в выходные и праздничные дни с 22:00 до 22:30.
— фонтан на аллее Куприяновой (Первомайская аллея): с 10:00 до 23:00, светомузыкальное сопровождение — в 13:00, 19:00, 21:00;
— фонтан в парке «Южный»: с 10:00 до 22:00, световое сопровождение — с 20:00 до 22:00;
— фонтан в озере Тепличном в парке «Первомайский»: с 10:00 до 23:00;
— фонтан перед ГКЗ «Башкортостан» с 10:00 до 22:00;
— фонтан возле Башдрамтеатра: с 8:00 до 22:00;
— фонтан перед Дворцом молодежи: с 14:00 до 20:00;
— фонтан вблизи дома № 64 по улице Достоевского: с 14:00 до 20:00;
— фонтан на территории «Уфа-Арены»: с 10:00 до 22:00;
— фонтан в сквере Мустая Карима: с 10:00 до 20:00;
— фонтан в сквере Нуриева: с 8:00 до 22:00;
— фонтан на площади Салавата Юлаева: с 10:00 до 24:00;
— фонтан в сквере Худайбердина: с 14:00 до 20:00;
— фонтан на площади двух фонтанов (Ленина, 62): с 12:00 до 22:00;
— фонтан перед кинотеатром «Родина»: с 10:00 до 20:00;
— фонтан в озере Солдатском в парке Якутова: с 10:00 до 22:00;
— фонтан перед Дворцом творчества «Орион»: с 14:00 до 20:00.
— фонтан в сквере Дзержинского: с 14:00 до 20:00;
— фонтан перед домом № 21 по улице Правды: с 14:00 до 20:00;
— фонтан перед Уфимским городским отделом ЗАГС (проспект Октября, 180): с 14:00 до 20:00.
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