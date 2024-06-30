Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей

«Мы не рекомендуем до года давать детям арбузы или дыни, потому что у них нет ферментов, чтобы их усваивать. Детям от одного до двух лет можно употреблять 1−2 столовые ложки в день», — порекомендовала она.
Норма употребления арбузов для малышей от двух до шести лет — не более 150 граммов однократно, говорит врач. Начиная с семи лет бахчевые можно употреблять без ограничений, поскольку в них находится много полезных для человека веществ.
«В арбузах много клетчатки, кальция, магния, фолиевой кислоты, других полезных микроэлементов, которые содержатся там в большом количестве», — сказала эксперт.
Опасность могут представлять нитраты, которые могут содержаться в плодах из-за несоблюдения норм обработки при их выращивании. Часто содержание нитратов повышено в ранних ягодах, поэтому специалисты советуют употреблять их с осторожностью.
«Нитраты в больших концентрациях способны превращать гемоглобин в метгемоглобин, который блокирует транспорт кислорода. В ткани возникает кислородное голодание, от чего страдает и сердце, и мозг, и другие органы», — говорит Сабина Юсуфова.
Отравление нитратами проявляется такими симптомами, как рвота, диарея, увеличение частоты сердечных сокращений, отеки, посинение кожи. Они проявляются в течение четырех часов после употребления плодов.
В качестве первой помощи гастроэнтеролог советует употребить энтеросорбенты, а также обильное питье. В острых случаях следует вызывать скорую помощь.
В этом году из-за аномальной жары арбузы и дыни в Крыму созревают быстрее. Массовый сбор урожая начнется не в августе, как обычно, а примерно в середине июля.