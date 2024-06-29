Госавтоинспекция Башкирии за последние сутки выявила 39 пьяных водителей

Сотрудники региональной госавтоинспекции провели масштабные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварий и борьбу с нарушениями ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РБ.
В результате рейдов за последние сутки было составлено 1300 административных в отношении правонарушителей. Сотрудниками ГАИ были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 39 нетрезвых водителей. Одному нарушителю даже грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
В ГАИ напомнили участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил и ответственного отношения к управлению автотранспортом.
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