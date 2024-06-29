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Температура в Петербурге 29 июня побила рекорд 1999 года

Воздух прогрелся до +32,1 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +32° 3 м/с 56% 761 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда

В Петербурге установлен очередной температурный рекорд. Столбики термометров в субботу, 29 июня, поднялись до +32,1 градуса, побив рекорд 1999 года.

— Но относительно всего июня сегодняшнее значение не очень высокое, он занимает восьмое место в ряду самых теплых дней, — написал синоптик Александр Колесов у себя в телеграм-канале.

Он добавил, что получился контрастным. Через Петербург прошел атмосферный фронт, ветер сменился на западный и усилился до 10−12 метров в секунду. Всего за час температура воздуха опустилась на шесть градусов. В некоторых районах города прошли осадки, а в Мурино и других частях Ленинградской области были снег и град.

В ночь на 29 июня температура также установила очередной рекорд, побив показатели 1989 года, когда воздух прогрелся до +20,7 градуса. Однако это не максимальная температура, которая наблюдалась в июне до этого.

рекорд