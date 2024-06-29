Температура в Петербурге 29 июня побила рекорд 1999 года

В Петербурге установлен очередной температурный рекорд. Столбики термометров в субботу, 29 июня, поднялись до +32,1 градуса, побив рекорд 1999 года.
— Но относительно всего июня сегодняшнее значение не очень высокое, он занимает восьмое место в ряду самых теплых дней, — написал синоптик Александр Колесов у себя в телеграм-канале.
Он добавил, что получился контрастным. Через Петербург прошел атмосферный фронт, ветер сменился на западный и усилился до 10−12 метров в секунду. Всего за час температура воздуха опустилась на шесть градусов. В некоторых районах города прошли осадки, а в Мурино и других частях Ленинградской области были снег и град.
В ночь на 29 июня температура также установила очередной рекорд, побив показатели 1989 года, когда воздух прогрелся до +20,7 градуса. Однако это не максимальная температура, которая наблюдалась в июне до этого.