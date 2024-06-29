Температура в Петербурге 29 июня побила рекорд 1999 года

Он добавил, что получился контрастным. Через Петербург прошел атмосферный фронт, ветер сменился на западный и усилился до 10−12 метров в секунду. Всего за час температура воздуха опустилась на шесть градусов. В некоторых районах города прошли осадки, а в Мурино и других частях Ленинградской области были снег и град.