Маск словом «лол» прокомментировал пост о победе Байдена на дебатах

Маск сделал репост этой публикации и написал: «Лол».
Ранее бизнесмен также назвал дебаты «подготовкой к замене» президента. После их завершения он пошутил, что победу одержали мемы.
Первые президентские дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 27 на 28 июня, организатором выступил CNN. 67% зрителей дебатов присудили победу Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса телеканала.
По информации Bloomberg, из-за провального выступления Байдена в Демократической партии стали думать о том, чтобы снять его кандидатуру с выборов. Такие призывы звучат и со стороны общественности — например, с соответствующим заявлением выступила редакционная коллегия крупнейшей в США газеты The New York Times.
Сам Байден также признал, что его выступление на дебатах было не самым удачным. «Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю, — я знаю, как говорить правду!» — ответил он на критику в свой адрес.