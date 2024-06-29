МВД: 5,6 тыс. выдворенных мигрантов попытались попасть в РФ, изменив документы

«На сегодняшний день выявлено 5,6 тыс. ранее выдворенных мигрантов, которые попытались попасть в Россию при помощи новых документов с измененными анкетными данными. Большинство нарушителей задержаны на границе, остальные объявлены в розыск, возбуждены уголовные дела по фактам преступлений», — отметили в ведомстве.