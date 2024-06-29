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Нижегородская область вошла в число победителей двух конкурсов Росмолодёжи

Подведены итоги всероссийских конкурсов «Регион для молодых» и «Регион добрых дел».

В День молодежи, 29 июня, Федеральное агентство по делам молодёжи объявило результаты сразу двух всероссийских конкурсов: «Регион для молодых» и «Регион добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По итогам первого конкурса Нижегородская область в 2025 году получит 115 млн 670 тыс. рублей из федерального бюджета — это субсидия на реализацию программы комплексного развития молодежной политики.

«Очередная победа нашего региона — этап для новых свершений и задач. Совсем недавно мы радовались тому, что вошли в топ-3 по результатам мониторинга реализации молодежной политики, а сегодня видим уже новые результаты нашей большой работы. В 2023 году Нижегородская область уже покоряла конкурс “Регион для молодых”. Благодаря прошлогодней субсидии сейчас мы проводим капитальный ремонт молодёжного центра в Дзержинске. Сегодняшняя победа позволит открыть молодежный центр в 2025 году в Сарове! Хочется выразить огромную благодарность Федеральному агентству по делам молодёжи за доверие и возможность создавать необходимые условия для развития муниципальной молодежной политики в регионе», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

До конца 2025 года в городе Саров появится новый молодежный центр, который станет точкой притяжения молодых людей.

Во втором конкурсе — «Регион добрых дел» — Нижегородская область стала победителем уже в шестой раз. Благодаря этому регион получит субсидию в размере 7 млн 511 тыс. 132,9 рублей на развитие волонтёрства. Оператором проектов, которые получат финансирование в Нижегородской области, является АНО «Волонтерский центр Нижегородской области».

«Наш регион показывает высокие результаты в сфере развития добровольчества, и это неоднократно было отмечено на федеральном уровне. Наши уникальные региональные практики, активная деятельность добровольческих объединений, развитие инфраструктуры и реализация федеральных программ позволяют привлекать в регион дополнительные ресурсы на развитие добровольчества. Благодарим коллег за поддержку, и надеемся, что победа в конкурсе подарит нам ещё больше вдохновения для будущих побед!», — отметила генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Цель реализации программы — создание условий поддержки и развития инфраструктуры сети центров общественного развития «Добро. Центр» и ресурсных центров в муниципалитетах Нижегородской области, а также широкое вовлечение различных целевых аудиторий добровольческого сообщества в социально-значимые практики для повышения качества жизни, поддержания и развития гражданского общества.

В 2025 году будет реализован ряд мероприятий в рамках победы в конкурсе «Регион добрых дел». Косметический ремонт, а также брендирование и закупка оборудования запланированы для организаций в 8 муниципалитетах региона: в «Детском оздоровительно-образовательном центре “Дзержинец”, “Эколого-биологическом центре” города Дзержинска, “Княгининском Доме детского творчества”, “Централизованной библиотечной системе городского округа города Кулебаки”, “Центре детского творчества Автозаводского района города Нижнего Новгорода”, а также для муниципальных ресурсных центров развития добровольчества в Выксе, Сарове и Тоншаеве.

Кроме этого, благодаря победе появится возможность проведения исследований, мониторингов, разработки аналитических материалов в сфере развития добровольчества, региональных слетов для лидеров добровольческих организаций «Добро в Нижегородской области», социального проекта по вовлечению семей в волонтёрскую деятельность «Время добра», проекта «Региональный ПромТуризм», форума «Волонтёров гостеприимства», гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ и многого другого.