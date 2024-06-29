Нижегородская область вошла в число победителей двух конкурсов Росмолодёжи

В День молодежи, 29 июня, Федеральное агентство по делам молодёжи объявило результаты сразу двух всероссийских конкурсов: «Регион для молодых» и «Регион добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По итогам первого конкурса Нижегородская область в 2025 году получит 115 млн 670 тыс. рублей из федерального бюджета — это субсидия на реализацию программы комплексного развития молодежной политики.
До конца 2025 года в городе Саров появится новый молодежный центр, который станет точкой притяжения молодых людей.
Во втором конкурсе — «Регион добрых дел» — Нижегородская область стала победителем уже в шестой раз. Благодаря этому регион получит субсидию в размере 7 млн 511 тыс. 132,9 рублей на развитие волонтёрства. Оператором проектов, которые получат финансирование в Нижегородской области, является АНО «Волонтерский центр Нижегородской области».
Цель реализации программы — создание условий поддержки и развития инфраструктуры сети центров общественного развития «Добро. Центр» и ресурсных центров в муниципалитетах Нижегородской области, а также широкое вовлечение различных целевых аудиторий добровольческого сообщества в социально-значимые практики для повышения качества жизни, поддержания и развития гражданского общества.
В 2025 году будет реализован ряд мероприятий в рамках победы в конкурсе «Регион добрых дел». Косметический ремонт, а также брендирование и закупка оборудования запланированы для организаций в 8 муниципалитетах региона: в «Детском оздоровительно-образовательном центре “Дзержинец”, “Эколого-биологическом центре” города Дзержинска, “Княгининском Доме детского творчества”, “Централизованной библиотечной системе городского округа города Кулебаки”, “Центре детского творчества Автозаводского района города Нижнего Новгорода”, а также для муниципальных ресурсных центров развития добровольчества в Выксе, Сарове и Тоншаеве.
Кроме этого, благодаря победе появится возможность проведения исследований, мониторингов, разработки аналитических материалов в сфере развития добровольчества, региональных слетов для лидеров добровольческих организаций «Добро в Нижегородской области», социального проекта по вовлечению семей в волонтёрскую деятельность «Время добра», проекта «Региональный ПромТуризм», форума «Волонтёров гостеприимства», гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ и многого другого.