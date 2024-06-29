Нижегородская область вошла в число победителей двух конкурсов Росмолодёжи

«Очередная победа нашего региона — этап для новых свершений и задач. Совсем недавно мы радовались тому, что вошли в топ-3 по результатам мониторинга реализации молодежной политики, а сегодня видим уже новые результаты нашей большой работы. В 2023 году Нижегородская область уже покоряла конкурс “Регион для молодых”. Благодаря прошлогодней субсидии сейчас мы проводим капитальный ремонт молодёжного центра в Дзержинске. Сегодняшняя победа позволит открыть молодежный центр в 2025 году в Сарове! Хочется выразить огромную благодарность Федеральному агентству по делам молодёжи за доверие и возможность создавать необходимые условия для развития муниципальной молодежной политики в регионе», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.