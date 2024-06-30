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Правила безопасности в селеопасный период напомнили казахстанцам

МЧС напоминает правила безопасности в селеопасный период, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: EL.kz

Необходимо запомнить:

— перед выходом в горы изучите подробно маршрут;

— избегайте селеопасные участки особенно после обильных дождей;

— услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50−100 м;

— при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;

— всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;

— следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

«При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112», — говорится в сообщении.