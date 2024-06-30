Правила безопасности в селеопасный период напомнили казахстанцам

Необходимо запомнить:
— перед выходом в горы изучите подробно маршрут;
— избегайте селеопасные участки особенно после обильных дождей;
— услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50−100 м;
— при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
— всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;
— следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
«При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112», — говорится в сообщении.