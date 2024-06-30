Какой сегодня праздник: 30 июня

Также 30 июня — Международный день астероида. Эту дата учреждена В 2016 году Генассамблеей ООН. Сообщалось, что День астероида «будет отмечаться ежегодно на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью (Россия), произошедшего 30 июня 1908 года». Астероиды — это скалистые остатки от образования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад. Они вращаются вокруг Солнца и иногда называются планетоидами или малыми планетами. Астероиды в основном состоят из минералов и горных пород, а кометы — из пыли и льда.