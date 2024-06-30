Какой сегодня праздник: 30 июня

Что интересного произошло 30 июня.
30 июня отмечается День экономиста. Экономист — очень значимая специальность в современном мире, ведь без нее невозможно развитие бизнес-процессов и благополучие населения. От этой профессии зависит благосостояние многих отраслей промышленности и развитие экономик государств мира.
Также 30 июня — Международный день астероида. Эту дата учреждена В 2016 году Генассамблеей ООН. Сообщалось, что День астероида «будет отмечаться ежегодно на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью (Россия), произошедшего 30 июня 1908 года». Астероиды — это скалистые остатки от образования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад. Они вращаются вокруг Солнца и иногда называются планетоидами или малыми планетами. Астероиды в основном состоят из минералов и горных пород, а кометы — из пыли и льда.
30 июня отмечается Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism). Он установлен в 2018 году решением Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № 72/278) в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза, МПС (англ. Inter-Parliamentary Union, фр. L'Union Interparlementaire).
В США 30 июня отмечают Национальный день коктейля «Май Тай». Это алкогольный коктейль на основе рома. Классифицируется как «лонг дринк» и входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA) в категории «Современная классика».
Исторические события 30 июня в мире
1894-й — в Лондоне открыт знаменитый Тауэрский мост;
1905-й — Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Специальной теории относительности;
1910-й — закончена укладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой;
1936-й — напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»;
1964-й — получены первые фотографии Луны с близкого расстояния;
1997-й — в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».
Исторические события 30 июня в Казахстане
1998-й — при первом президенте Республики Казахстан создан совет иностранных инвесторов (СИИ);
2015-й — Нацбанк выпустил юбилейные монеты «550 лет Казахскому ханству»;
2020-й — сквер «Нур-Султан» появился в Бухаресте, его открытие было приурочено ко Дню столицы Казахстана и юбилею Нурсултана Назарбаева.
Дни рождения знаменитостей 30 июня в мире
В 1748 году родился Жан-Доминик Кассини — французский астроном и геодезист, создатель первого полного атласа Франции;
в 1947 году родился Владимир Петров — легендарный советский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего. Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1969);
в 1960 году родился Святослав Задерий — российский музыкант, певец, основатель рок-групп «Хрустальный Шар» и «Алиса», лидер группы «Нате»;
в 1966 году родился Майк Тайсон — американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, один из самых знаменитых боксеров в истории мирового бокса;
в 1987 году родилась Алиса Вокс (Бурмистрова) — российская певица, ведущая, бывшая солистка группы «Ленинград». Известна под именем MC Lady Alice.
Кто родился 30 июня в Казахстане
В 1949 году родилась Ханбиби Есенкаракызы — поэтесса, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат премии «Алаш», директор Южно-Казахстанского (ныне Туркестанского) областного музея жертв политических репрессий;
в 1954 году родился Сергей Азимов — советский и казахстанский кинорежиссер, член Союза кинематографистов СССР (1982), лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1990), заслуженный деятель Казахстана (1996);
Арал нельзя возродить, но: известный режиссер посадил саксаул на дне моря.
в 1957 году родился Марат Нургужин — глава правления АО «Национальный центр космических исследований и технологий»;
в 1968 году родился Мухтар Тлеуберди — заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана.
День смерти знаменитостей 30 июня в мире
В 1991 году умерла Тамар Ханум — узбекская танцовщица, актриса, хореограф, народная артистка СССР;
в 2009 году умерла Пина Бауш — немецкая танцовщица и хореограф;
в 2012 году умер Владлен Давыдов — актер театра и кино, народный артист РСФСР.
30 июня в православном календаре
Православная церковь вспоминает трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила, которые родились в знатной персидской семье. Их отец поклонялся языческим богам. Мать была христианкой. Она привила сыновьям любовь и веру в Бога.
30 июня — День ангела (именины)
Сегодня день ангела празднуют Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея и Савелий.