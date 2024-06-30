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«Белые ночи»: жители и гости Петербурга пробежали марафон

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал традиционный марафон «Белые ночи».

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В 21:00 начался забег на 10 км, в котором участвует вице-губернатор города Борис Пиотровский, а также Олимпийская чемпионка по фехтованию Юлия Гаврилова. Она пожелала удачи атлетам.

Забег на 42 км завершится глубокой ночью. Его участники смогут насладиться красотой белых ночей и их прохладой, что особенно важно для комфортного преодоления дистанции.

На Дворцовой площади участники и зрители активно готовились: бегуны разминались, выстроилась очередь для памятных фото. Присутствуют команды из Югры и Перми, и даже 89-летний дедушка, бывший пилот, который продолжает заниматься спортом.

Официальные итоги 10 км.

Золото — Светлана Аплачкина — 0:32:51.

Серебро — Анна Викулова — 0:33:03.

Бронза — Алла Сидорова — 0:34:00.

Золото — Ринас Ахмадеев — 0:29:03.

Серебро — Максим Якушев — 0:29:55.

Бронза — Егор Лимонов — 0:30:16.

В этом году также пройдет открытая студенческая эстафета, участие в которой бесплатное.

Кроме того, в этом году «Белые ночи» вошли в Лигу марафонов БРИКС. Сейчас она объединяет самые масштабные забеги Москвы и Санкт-Петербурга, в перспективе в состав участников войдут страны БРИКС.