Смотрим фото и видео салюта на День молодежи 2024 в Волгограде

Фестиваль #ТриЧетыре, который проходил в Волгограде в течение трех дней, 29 июня завершился красочным четырехминутным салютом. Фейерверк начался после торжественной церемонии закрытия феста в финале концерта на Центральной набережной и порадовал горожан буйством красок и разнообразием. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фото и видео салюта на День молодежи 2024 в Волгограде, на который собрались тысячи зрителей.