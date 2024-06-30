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Смотрим фото и видео салюта на День молодежи 2024 в Волгограде

Красочный фейерверк завершил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль #ТриЧетыре, который проходил в Волгограде в течение трех дней, 29 июня завершился красочным четырехминутным салютом. Фейерверк начался после торжественной церемонии закрытия феста в финале концерта на Центральной набережной и порадовал горожан буйством красок и разнообразием. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фото и видео салюта на День молодежи 2024 в Волгограде, на который собрались тысячи зрителей.

Три дня в Волгограде работали 16 соревновательных и 50 досуговых площадок. Два дня на Центральной набережной проходили праздничные концерты.

Смотрите наши фоторепортажи с начала фестиваля 34 в Волгограде, с соревновательных площадок, концерта на набережной 28 июня, главных площадок третьего дня и бала выпускников 2024 года.

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