Чем запомнился первый день VK Fest в Петербурге: Медлячок для выпускников от Басты, прятки Элджея от солнца, роскошная Ева Польна и ночной хулиган Билан

К слову, те, кому лирика Сайонара боя не близка, уходили на другие сцены или просто гуляли по фестивалю. Мастер-классы, автограф-встречи, квесты, киоски с едой, тематические шатры, в том числе «VK знакомства», где можно было найти себе пару на время фестиваля, и шатер хоккейного клуба города на Неве «СКА» — тут можно было потусоваться с чемпионами и выиграть всякие призы. А на одну из аллей стеклись все фанаты косплея. Тут тебе и Феи Винкс, и Бэтмены с Ведьмаками, и прочие герои игр и аниме. Рай для подростков, словом.