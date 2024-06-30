Чем запомнился первый день VK Fest в Петербурге: Медлячок для выпускников от Басты, прятки Элджея от солнца, роскошная Ева Польна и ночной хулиган Билан

VK Fest 2024 после Уфы, Красноярска и Сочи, наконец, приехал в Северную столицу. Первый день фестиваля отгремел в субботу, 29 июня, в Парке 300-летия Петербурга. Четыре музыкальные сцены, тысячи гостей, десятки звезд, среди которых Дима Билан, Баста, Ева Польна, Элджей, Мот и популярные блогеры. И все это в 30-градусную жару и под палящим солнцем. Таким жарким фест не был никогда! Поэтому и скорая была все время где-то рядом, на случай тепловых ударов. SPB.KP.RU собрал с мероприятия самое интересное.
На берегу Финского залива вырос целый VK-городок. Шатры с развлечениями, лектории, фото- и лаундж-зоны и, самое главное, музыкальные сцены: их четыре, но больше всего зрителей у главной, «синей». Несмотря на жару, тут не протолкнуться! Взрослые мужчины и женщины, молодежь и подростки, семьи с детишками в колясках — чтобы оказаться в первых рядах, люди занимали место еще в обед.
Но толкаться было ради чего — один за одним выстреливали музыкальные пушки-звезды. В пять часов вечера на сцену вылетела экс-солистка «Гостей из будущего» Ева Польна. Наряд артистки сорвал овации! Эффектная блондинка была в алой воздушной блузке, длинной юбке в тон, а на голове — белая пилотка.
— Сегодня у нас с вами солнце, любовь, безответственность и любимая музыка! — настроила на нужный лад публику певица.
— Ева, мы тебя любим, — кричали ей в ответ поклонники. — Ты — лучшая!
Больше всего толпа визжала и подпевала хиту конца девяностых «Плачь, плачь, танцуй, танцуй» и песне «Зима в сердце», которая, к слову, обрела новую жизнь после кавера на нее от группы «Моя Мишель».
— Я второй день подряд на Моте, как будто фанатка сумасшедшая, — смеется новоиспеченная выпускница Алена, которая ещё вчера отжигала под рэпера на «Алых парусах». — Но сегодня уже другие эмоции, конечно. Да и я тут с мамой. Она ради Польны и Билана пришла. Ну, это музыка ее молодости. Поэтому мы здесь вместе.
Но если у кого-то в сердце была зима, а на душе вьюга, то на улице в то время было настоящее пекло, чего на VK Fest почти не случалось. Одни спасались мороженым и холодными напитками, другие — лезли в фонтан. Ветерок с залива тоже помогал освежиться, но не всем.
— Возле воды выступать специфично: я патлатый, волосы в глазах, ты ничего не видишь, — пожаловался прессе популярный тиктокер и певец Xolidayboy (Иван Ржевский). И в то же время добавил, что это классный опыт, и этот фестиваль не сравнится с американскими фестами Коачелла и Burning Man.
Палящее солнце не смутило и репера Элджея. Экс-супруг скандальной блогерши Насти Ивлеевой вышел на сцену весь в черном. Дреды и очки — тоже на месте.
— Пораскрепощенней, Питер, пораскрепощенней, — призывал исполнитель хитов «Розовое вино», «Рваные джинсы» и других. — Руки вверх!
К слову, те, кому лирика Сайонара боя не близка, уходили на другие сцены или просто гуляли по фестивалю. Мастер-классы, автограф-встречи, квесты, киоски с едой, тематические шатры, в том числе «VK знакомства», где можно было найти себе пару на время фестиваля, и шатер хоккейного клуба города на Неве «СКА» — тут можно было потусоваться с чемпионами и выиграть всякие призы. А на одну из аллей стеклись все фанаты косплея. Тут тебе и Феи Винкс, и Бэтмены с Ведьмаками, и прочие герои игр и аниме. Рай для подростков, словом.
Ближе к вечеру, когда на главную сцену вышли репер Мот, выступавший накануне на «Алых парусах», и Дима Билан, фестиваль уже накрыл прохладный ветер. Температура воздуха упала до +20 с копейками. Обещанной грозы не было, но «молнии с электрическим разрядом 220 вольт» между Биланом и зрителями сверкали только так.
— Вы мощные, такие мощные! — кричал в микрофон ночной хулиган, одетый в светлые джинсы и белую рубашку.
После выступления победитель Евровидения признался нам, что с Петербургом у него особенные отношения.
— С Питером знаком с 2001. С этим городом самые сумасшедшие воспоминания и истории. Здесь я презентовал свой первый альбом «Ночной хулиган». Вообще все новшества, которые происходили со мной, они как бы закреплялись здесь, — сказал артист. — Сумасшествие, а не город! Со знаком плюс, конечно же.
Закрыл первый день феста репер Баста. Василий Вакуленко вместе с группой сыграл свои самые сочные хиты: «Сансара», «Моя игра», «Выпускной (Медлячок)» и кавер «На заре». Народ включал фонарики на телефонах.
А по завершению у станции метро «Беговая» образовались традиционные после крупных событий пробки. И все, что интересовало пассажиров подземки — почему в вестибюле работала только одна дверь на вход.