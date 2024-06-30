Какой сегодня день: 30 июня

Знаете ли вы, что 30 июня 1894 года в Лондоне был открыт легендарный Тауэрский мост? О том, чем еще ознаменовано 30 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 30 июня
В 1898 году в Витебске запущен трамвай.
В 1908 году над центральной частью Сибири, в междуречье Нижней Тунгуски и Лены, пролетел, а затем взорвался гигантский шар, названный Тунгусским метеоритом. В честь этого события в наши дни отмечается День астероида.
В 1936 году напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».
В 1964 году получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.
День экономиста в Беларуси также отмечаются 30 июня.
Кто родился 30 июня
Писатель Жорж Дюамель (1884−1966).
Актриса Инна Ульянова (1934−2005).
Боксер Майк Тайсон (1966).
Актриса Анастасия Немоляева (1969).
Гонщик Ральф Шумахер (1975).
Пловец Майкл Фелпс (1985).
30 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Продолжается Петров пост.
Именины
30 июня именины у Савелия, Никиты, Максима, Кирилла, Климента, Иосифа и Исаакия.