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Какой сегодня день: 30 июня

Этот день является 182-м в григорианском календаре. До конца года остается 184 дня.

Источник: Reuters

Знаете ли вы, что 30 июня 1894 года в Лондоне был открыт легендарный Тауэрский мост? О том, чем еще ознаменовано 30 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 30 июня

В 1898 году в Витебске запущен трамвай.

В 1908 году над центральной частью Сибири, в междуречье Нижней Тунгуски и Лены, пролетел, а затем взорвался гигантский шар, названный Тунгусским метеоритом. В честь этого события в наши дни отмечается День астероида.

В 1936 году напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

В 1964 году получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

День экономиста в Беларуси также отмечаются 30 июня.

Кто родился 30 июня

Писатель Жорж Дюамель (1884−1966).

Актриса Инна Ульянова (1934−2005).

Боксер Майк Тайсон (1966).

Актриса Анастасия Немоляева (1969).

Гонщик Ральф Шумахер (1975).

Пловец Майкл Фелпс (1985).

30 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Продолжается Петров пост.

Именины

30 июня именины у Савелия, Никиты, Максима, Кирилла, Климента, Иосифа и Исаакия.