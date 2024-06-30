Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +34° 7 м/с 47% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-восточный 7−12 м/с, днем в центральных, западных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +24, днем +30…+35, в горах +23…+28 градусов», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30…+32 градуса.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3−8 м/с, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +29…+31.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20…+22, днем +28…+30 градусов.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.