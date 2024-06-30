Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.