Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье

«Ветер северо-восточный 7−12 м/с, днем в центральных, западных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +24, днем +30…+35, в горах +23…+28 градусов», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30…+32 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3−8 м/с, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20…+22, днем +28…+30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.